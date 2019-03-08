2019/03/08 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن رئيس وزراء اقليم كردستان، الجمعة، الغاء نظام إدخار الرواتب الإجباري مقدماً شكره إلى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لوفائه بالالتزامات المالية تجاه اقليم كردستان.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بارزاني يعلن رسمياً الغاء نظام ادخار الرواتب..



ويشكر عبدالمهدي NAS | موقع ناس الرسمي.

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