2019/03/08 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس نفت منى حلمي، ابنة الكاتبة نوال السعداوي، الجمعة، خبر وفاة والدتها، بعدما تداول عدد كبير من الكتاب والمثققين في صفحاتهم على فيسبوك نبأ وفاتها.وقالت حلمي، عبر منشور على صفحتها في فيسبوك، تابعه “ناس”، اليوم (8 اذار 2019)، “إلى مروجي شائعات رحيل أمى نوال السعداوى، كم أشفق على أمثالكم، فأنتم حقا لا تستحقون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ابنة نوال سعداوي تصدر رداً غاضباً على اطلاق شائعة وفاة والدتها NAS | موقع ناس الرسمي.

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