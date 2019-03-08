2019/03/08 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / بالصور ...وصول جثامين الجنود الشهداء داخل وحدتهم الى مطار المثنى

08/03/2019 16:39:00 PM |

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افاد مصدر امني في العاصمة ، الجمعة ، عن وصول جثامين الجنود الشهداء داخل وحدتهم الى مطار المثنى ببغداد.

وذكر بيان للقيادة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) عن فتح قيادة عمليات بغداد تحقيق بمقتل خمسة جنود بحادث اطلاق نار داخل وحدتهم.

فيما كشف مصدر امني، الجمعة، تفاصيل مقتل خمسة جنود داخل وحدتهم، مشيراً الى ان الحادث وقع في قاطع ابو غريب، موضحاً أن احد الجنود قام باطلاق النار على زملائه.

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