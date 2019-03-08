اختفاء فيروس الإيدز من ثالث مريض في العالم

2019/03/08 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..بعد يومين من تسجيل شفاء ثاني مريض من فيروس الإيدز (نقص المناعة المكتسب)، أعلن باحثون “احتمالية” شفاء ثالث مريض في العالم من المرض القاتل.وأفصح الباحثون عن قرب شفاء صاحب الحالة الثالثة، وهي لرجل ألماني، معروف بلقب “مريض دوسلدورف”، في مؤتمر طبي في مدينة سياتل الأميركية.وبعد ثلاثة أشهر ونصف من الأدوية المضادة […]

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