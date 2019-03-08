2019/03/08 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكرم سلمان : اعتذرت عن تدريب القوة الجوية لاسباب عائلية القوة الجوية فريق كبير ويعيش ظروف غير طبيعية وارضية العمل في العراق غير صالحة

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