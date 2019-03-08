تضارب الأنباء بشأن وجود بوتفليقة بالمستشفى الجامعي في جنيف

2019/03/08 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مراسل الغد في جنيف، إن هناك تضارب في الأنباء حول وجود الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة بالمستشفى الجامعي في العاصمة السويسرية منذ نحو أسبوعين.

وأضاف مراسلنا أنه لا توجد تأكيدات رسمية حول إقامة بوتفليقة حاليا بالمستشفى.

كانت الرئاسة الجزائرية أكدت في وقت سابق أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قدم إلى جنيف لإجراء فحوصات طبية.

وذكر مراسلنا أن وسائل إعلام سويسرية قالت إن الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطر دائم، نقلا عن مصادر بالمستشفى الجامعي في جنيف.

وتجمع محتجون جزائريون، اليوم الجمعة، أمام المستشفى الذي من المفترض أن الرئيس بوتفليقة يتلقى العلاجَ فيه.





وانضم إلى المتظاهرين رشيد نكاز الذي رفض المجلس الدستوري الجزائري تسلم أوراقِ ترشحه للانتخابات الرئاسية، وتم إلقاء القبض عليه بواسطة الشرطة لاحقا.

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