اختراق فلسطيني جديد لإسرائيل

2019/03/08 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح فلسطينيان في اختراق الجدار الإسرائيلي من جانب قطاع غزة، وتسللا إلى الداخل الإسرائيلي.

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