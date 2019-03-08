مئات السودانيين يشاركون في احتجاجات ضد الحكومة بعد صلاة الجمعة

2019/03/08 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال شهود إن مئات المحتجين رددوا هتافات مناهضة للحكومة بعد انتهاء صلاة الجمعة في مسجد كبير بالقرب من العاصمة الخرطوم اليوم، مما دفع الشرطة لمواجهتهم بالغاز المسيل للدموع.

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