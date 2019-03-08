تكريم مخرج صيني في ختام مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

2019/03/08 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تختتم اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية، برئاسة المخرج المصري مجدي أحمد علي.

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