الدفاع الجوي السعودي يعترض طائرة للحوثيين جنوب المملكة

2019/03/08 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي، أسقطت طائرة مسيرة، اليوم الجمعة، واتهم المقاتلين الحوثيين بإطلاقها واستهداف المدنيين.

وقال المتحدث، إنه نتج من تساقط حطام الجسم على الأعيان المدنية، إصابات متوسطة لأربعة أشخاص مدنيين، إضافة إلى تأثر بعض المركبات المدنية.

وذكر العقيد المالكي؛ أنه ومن خلال فحص حطام الجسم من قِبل المختصّين بقوات التحالف المشتركة، تبيّن أنها طائرة دون طيّار معادية حوثية بخصائص ومواصفات “إيرانية”.

واختتم العقيد المالكي تصريحه، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف، تحذّر وبأشد العبارات، الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها الأعيان المدنية والمدنيين.

وشدّد على أن استخدام الميليشيا الحوثية أساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري ستكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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