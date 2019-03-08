جيانيس أنتيتوكونمبو.. من لاجئ ومشرد إلى أحد أبرز لاعبي العالم

2019/03/08 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هكذا هي قصةجيانيس أنتيتوكونمبو نجم ميلووكي باكس أحد أبرز المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي لدوري السلة الأمريكي للمحترفين.

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