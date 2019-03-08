نيجيرفان البارزاني يعلن إلغاء نظام ادخار رواتب الموظفين بدءاً من الشهر الجاري

2019/03/08 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الجمعة، 8 آذار، 2019، إلغاء نظام ادخار رواتب الموظفين بدءاً من الشهر الجاري.يتبع..

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