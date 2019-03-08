مئات السودانيين يشاركون في احتجاجات ضد الحكومة

2019/03/08 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قال شهود إن مئات المحتجين رددوا هتافات مناهضة للحكومة بعد انتهاء صلاة الجمعة في مسجد كبير بالقرب من العاصمة الخرطوم اليوم، مما دفع الشرطة لمواجهتهم بالغاز المسيل للدموع.وقال شهود إن حشودا أخرى تجمعت في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم بعد الصلاة، وفي حي بري هتف العشرات “الثورة خيار الشعب” و”يسقط بس” في إشارة إلى […]

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