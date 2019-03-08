2019/03/08 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغــداد/SNG- أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، أن” البرلمان لن يتردد أبدا في إقرار أو تعديل القوانين الخاصة بحقوق ذوي الشهداء”.وقال الحلبوسي في كلمة له خلال الاحتفال بيوم المرأة العالمي، ،أن” على جميع المؤسسات الحكومية العمل من اجل إنصاف عوائل الشهداء وإعطائهم حقوقهم قبل إي حقوق أخرى”.وأضاف الحلبوسي، انه” يجب إن ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: البرلمان لن يتردد في إقرار أو تعديل القوانين الخاصة بذوي الشهداء) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: البرلمان لن يتردد في إقرار أو تعديل القوانين الخاصة بذوي الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).