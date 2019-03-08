حكومة كردستان تقرر الغاء نظام ادخار الرواتب لموظفي الاقليم

2019/03/08 | 17:40

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الاقتصاد نيوز - بغداد

اعلن رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، الجمعة، الغاء نظام ادخار رواتب الاقليم.

وقال البارزاني في بيان مقتضب اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، "نعلن إلغاء نظام ادخار رواتب الموظفين".

واضاف البارزاني، أن "الرواتب ستوزع كاملة دون أي استقطاع بدءاً من هذا الشهر".

واكد عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاحد (17 شباط 2019) ان قضية الادخار الاجباري لرواتب الموظفين في اقليم كردستان "انتهت"، مشددا على ضرورة صرف الرواتب بشكل طبيعي بعد الاتفاق بين بغداد واربيل ، فيما اشار الى ان حكومة الاقليم ملتزمة باعادة جميع المبالغ التي استقطعت من الموظفين حال توفر الوفرة المالية.

وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، دعا في تصريحات صحفية حكومة اقليم كردستان إلى الغاء الوظائف الفضائية وانهاء نظام الادخار.

وقررت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان، ادخار رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2018.

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