2019/03/08 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الجمعة، 8 آذار، 2019، إلغاء نظام ادخار رواتب الموظفين بدءاً من الشهر الجاري، مقدماً شكره لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، ووزير المالية، فؤاد حسين، على جهودهما لحل مشكلة رواتب الموظفين.وقال نيجيرفان البارزاني في مؤتمر صحفي حضرته شبكة رووداو الإعلامية عقب انتهاء اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان المخصص للتباحث بشأن رواتب الموظفين: "نعلن إلغاء نظام ادخار رواتب الموظفين"، مبيناً: "الرواتب ستوزع كاملة دون أي استقطاع بدءاً من هذا الشهر".وأوضح: "أجبرنا على اتخاذ قرار ادخار رواتب الموظفين بسبب الأزمة المالية، وها قد حان اليوم الذي نفي فيه بوعودنا بإلغاء هذا النظام بعد تحسن الأوضاع".وأضاف: "نشكر جميع الموظفين الذين صمدوا وواصلوا أداء أعمالهم خلال السنوات الماضية"، مؤكداً: "من هنا أشكر جميع البرلمانيين ووزير المالية العراقي لجهودهم الحثيثة في تعديل نظام توزيع رواتب موظفي إقليم كوردستان".وشدد على أنه "أشكر السيد عادل عبدالمهدي لتفهمه لهذا الموضوع وسعيه لحل مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان أسوةً ببقية الموظفين في العراق"، لافتاً إلى أنه "نأمل أن نصل إلى نتائج جيدة في مفاوضاتنا مع بغداد وأن لا يتأثر مواطنونا بمجريات العلاقات السياسية مع الحكومة الاتحادية مهما ساءت لا قدّر الله".وتابع: "نشدد على التزامنا بتسوية جميع المسائل العالقة مع بغداد ومنها ملف النفط بالاحتكام إلى الدستور"، معبراً عن أمله في أن "يسير إقليم كوردستان نحو المزيد من التقدم والازدهار".من جانبه، أفاد سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، آمانج رحيم بأنه "تقرر تكليف المجلس الإقليمي للنفط والغاز بالتفاوض مع الحكومة العراقية لحل المسائل المالية والنفطية العالقة مع بغداد".يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان البارزاني يعلن إلغاء نظام ادخار الرواتب ويشكر عبدالمهدي وفؤاد حسين على جهودهما لتحقيق ذلك) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان البارزاني يعلن إلغاء نظام ادخار الرواتب ويشكر عبدالمهدي وفؤاد حسين على جهودهما لتحقيق ذلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).