حماس: حراك دبلوماسي مكثف في غزة الأسبوع المقبل

2019/03/08 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت حركة حماس أن الأسبوع المقبل سيشهد حراكاً دبلوماسياً مكثفاً بزيارة العديد من الوفود إلى قطاع غزة؛ في إطار تواصل العمل من أجل كسر الحصار عن قطاع غزة والتخفيف من معاناته.

وقالت حماس في بيان صحفي، إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، والهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار استقبلوا، اليوم الجمعة، وفد المخابرات المصرية برئاسة الوكيل أيمن بديع؛ للاطلاع على مستجدات التحرك المصري تجاه كسر الحصار عن قطاع غزة.

وأضاف بيان حماس أن رئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار وعدد من القيادات التقوا الوفد الأمني المصري صباح اليوم الجمعة وأمس الخميس، في مكتبه في قطاع غزة، كما انضم للقاءات وفد من قادة الفصائل الفلسطينية.

وأوضحت حماس أن الطرفان المصري والفلسطيني بحثا سبل كسر الحصار عن قطاع غزة، والجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار، والاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، والهجمة العدوانية على الأسرى في سجون الاحتلال.

وقد أطلع الوفد المصري وفد الفصائل الفلسطينية على التقدم في الجهود التي يبذلها في هذا الإطار.

وزار الوفد المصري بصحبة فريق من الأجهزة الأمنية بغزة، معبر رفح على الجانبين الفلسطيني والمصري للاطلاع على سير العمل، والمصاعب التي تواجه أبناء شعبنا خلال سفرهم عبر المعبر.

جدير بالذكر أن الوفد الأمني المصري غادر قطاع غزة، اليوم الجمعة، بعد زيارة استمرت يومان التقى خلالها الفصائل الفلسطينية لبحث تثبيت التهدئة مع الاحتلال.

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