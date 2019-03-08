ماذا قال ترامب عن علاقته بزعيم كوريا الشمالية؟

2019/03/08 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، أن علاقته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لا تزال “جيدة” رغم فشل القمة الأخيرة بينهما في فيتنام.

وقال ترامب في البيت الأبيض “أعتقد أنها لا تزال جيدة”.



وذلك ردا على سؤال عن علاقته بالزعيم الكوري الشمالي بعد أسبوع من فشله في التوصل الى اتفاق ولو جزئي مع الأخير حول تخلي بيونجيانج عن ترسانتها النووية.

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