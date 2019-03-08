العشرات يتظاهرون قرب ديوان البصرة للمطالبة بتحسين واقع المحافظة

2019/03/08 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجمع العشرات من المتظاهرين لليوم الثاني على التوالي قرب ديوان محافظة البصرة للمطالبة بتحسين أوضاع المحافظة الاقتصادية والخدمية، وتنفيذ إصلاحات تشمل إقالة مسؤولين في الحكومة المحلية، فضلاً عن اطلاق سراح المتظاهرين.

وقال مراسل التغيير، إن العشرات تجمعوا في منطقة المعقل للمطالبة بتوفير فرص عمل في مؤسسات القطاع العام، والنهوض بالوضع الخدمي، اضافة الى مكافحة الفساد الإداري.

ولفت مراسل التغيير الى أن القوات الأمنية فرضت اجراءات مشددة حول موقع التظاهرة، وأغلقت بشكل مؤقت أحد الشوارع المؤدية الى ديوان المحافظة.

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