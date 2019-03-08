إصابة 22 فلسطينيا برصاص الاحتلال على حدود غزة

2019/03/08 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب 22 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الجمعة الـ50 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة إصابة 22 فلسطينيا بينهم 4 مسعفين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شرق قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة أن المسعف في الاغاثة الطبية محمد أبو جزر 24 عاما أصيب بقنبلة غاز في الوجه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس.

وأكدت الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال استهدفت النقطة الطبية شرق البريج بقنابل الغاز وإصابة الطاقم الصحي العامل فيها بالاختناق.

من جهتها، قالت هيئة مسيرات العودة “ندعو جماهير الشعب الفلسطيني للاستعداد لإحياء ذكرى يوم الأرض الخالد، الذي شكل نقطة انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار، ونهيب بكل الفعاليات الوطنية والشعبية في كل أماكن التواجد الفلسطيني داخل فلسطين وفي الشتات لوضع الخطط والبرامج لإحياء هذا اليوم بما يؤسس لحالة نضال عنوانها الحرية والعودة”.

وأضافت “لقد تجاوزت هذه المسيرات مرحلة المساومة على استمرارها وباتت نهجاً ووسيلة نضالية أقر العالم كله بقوة تأثيرها، ولذلك فإن المصلحة الوطنية تقتضى المحافظة عليها وحمايتها والبناء على ما حققت وفق استراتيجية وطنية جامعة”.

كما دعت “جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الحاشدة في الجمعة القادمة تحت عنوان “المسيرات خيارنا”.

وتوافد آلاف الفلسطينيين إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة اليوم في الجمعة التي أطلق عليها “جمعة المرأة الفلسطينية”.

يشار إلى أن مسيرات العودة انطلقت في 30 مارس/آذار من العام الماضي واستشهد خلالها نحو 257 فلسطينياً وأصيب نحو 29 ألف آخرين بجراح مختلفة.

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