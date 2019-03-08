الحشد يدمر مضافات تابعة لعصابات داعش في خانقين

2019/03/08 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر الحشد في بيان تلقى موقع "الغدير"، نسخة منه، أن" الفوج الثالث والرابع لواء 23 بقيادة قائد عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي نفذ عملية دهم وتفتيش واسعة لمضافات داعش في بساتين إبراهيم بيك ومبارك في محافظة ديالى قضاء خانقين".

وأضاف، أن" العملية أسفرت عن "تـدمير المضافات وقتل داعشي والعثور على أسلحة خفيفة ومتوسط".

انتهى..م.ر

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