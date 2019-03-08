2019/03/08 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت خلية الإعلام الأمني العراقية، الجمعة، إن خمسة جنود عراقيين لقوا مصرعهم جراء اطلاق نار داخل وحدتهم العسكرية.

وأضافت الخلية في بيان أن قيادة عمليات بغداد فتحت تحقيقا بشأن مقتل خمسة جنود عراقيين بحادث إطلاق نار داخل وحدتهم العسكرية.

ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل مكتفيا بالإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت القاتل وسيتم كشف مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة عمليات بغداد تتولى الأمن في العاصمة بغداد وعدد من المدن الصغيرة المحطية بها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 5 جنود عراقيين بإطلاق نار داخل وحدتهم العسكرية) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 5 جنود عراقيين بإطلاق نار داخل وحدتهم العسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).