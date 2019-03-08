جلسة البرلمان تعقد غدا في ” العلاوي ” و13 قانونا على جدول الاعمال

2019/03/08 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 8 آذار / مارس: اعلنت رئاسة مجلس النواب، الجمعة، ان جلستي السبت والاثنين تعقد في مبنى مجلس الأمن الوطني في العلاوي.

وتابعت ، إن “البرلمان سيباشر بمناقشة ١٣ قانوناً خلال الفصل التشريعي الثاني منها قانون النزاهة وقانون الكسب غير المشروع والمحكمة الاتحادية وقانون استرداد أموال العراق وقانون المرور وقانون حماية القوانين”.انتهى أح

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