2019/03/08 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عراق برس- 8 آذار / مارس: اعلن مركز الاعلام الرقمي نه لم يحدث تغيير رسمي على لون تطبيق الفيسبوك الرئيس كما يزعم بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

واوضح المركز ، ان ” التغيير الرسمي الصحيح قد حدث لتطبيق ماسنجر فيسبوك Facebook Messenger كجزء من تفعيل خاصية الوضع الليلي Dark Mode والتي تستخدمها الكثير من تطبيقات التراسل كالتيلغرام واليوتيوب وتويتر من اجل التقليل من تأثيرات الوان التطبيقات على العين” .

من جهته يحذر المركز جميع مستخدمي تطبيق الفيسبوك من فتح الروابط التي تدعي تحويل الفيسبوك للون الأسود لتجنب أضرارها على المستخدمين، واحتمالية اختراق حساباتهم.

يُذكر ان خبر تغيير لون الفيسبوك قد انتشر في بعض صفحات ومجموعات الفيسبوك، ورصد فريق المركز روابط مشبوهة في العديد من الصفحات تتعلق بتغيير لون فيسبوك.



انتهى اح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز الاعلام الرقمي يحذر من الروابط المشبوهة لتغيير لون الفيسبوك) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز الاعلام الرقمي يحذر من الروابط المشبوهة لتغيير لون الفيسبوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).