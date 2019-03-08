مجلس أوروبا: العنف الأسري يفتك بـ50 امرأة أسبوعيا في دولنا

2019/03/08 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قالت مسؤولة في مجلس أوروبا، اليوم الجمعة، إن العنف الأسري يودي بحياة 50 امرأة أسبوعيا في دول الاتحاد.و أشارت رئيسة قسم مكافحة العنف ضد المرأة في المجلس (الذي مقره مدينة ستراسبورغ الفرنسية)، ليري كوباتشي دي ميكيلي، إلى أن العنف ضد المرأة ظاهرة واسعة الانتشار من ظواهر انتهاك حقوق الإنسان، “لا حدود جغرافية لها”.[…]

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