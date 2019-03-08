الخنجر : ‫المحور الوطني‬⁩ مستمر في دعم المرأة لأداء رسالتها في الدولة والمجتمع

2019/03/08 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد زعيم المشروع العربي خميس الخنجر ،الجمعة، ان “المحور الوطني”⁩ سيستمر في تمكين المرأة ودعمها لأداء رسالتها في الدولة والمجتمع.وقال الخنجر في تغريدة على موقع “تويتر”، تابعته /SNG/،انه “سنبقى مع ⁧حقوق المرأة⁩ حتى تتمكن من دورٍ فاعل في بناء مجتمع لاظلم فيه ولا تهميش”.مبينا ان “المحور الوطني⁩ سيستمر في تمكين المرأة ودعمها ...

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