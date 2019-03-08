الحلبوسي يدعو التحالف الدولي لدعم بلاده بمواجهة الارهاب

2019/03/08 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اليوم الجمعة التحالف الدولي إلى الاستمرار في دعِم الحكومة العراقية لاكمال صفحات الحرب ضد الاٍرهاب والقضاءِ على خلاياه الارهابية.وقال الحلبوسي خلال لقائه القائم بالأعمال في السفارة الامريكية في العراق جوي هود اليوم الجمعة إنه يجب الحفاظ على عمق العلاقاتِ الثنائية بين بغداد وواشنطن، وجهودَ دعِم الولايات المتحدة الأميركية ...

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