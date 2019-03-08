 صور: الإفراج عن الصحفي حسام الكعبي بعد اعتقاله على خلفية “انتقاد جهاز الامن الوطني”

2019/03/08 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس افرجت القوات الامنية، اليوم الجمعة، عن الصحفي حسام الكعبي بعد اعتقاله ليلة امس على خلفية دعوى قضائية رفعها رئيس جهاز الامن الوطني بحسب مرصد الحريات الصفحية.واظهرت صور حصل عليها “ناس”، (8 اذار 2019)، الكعبي برفقة مجموعة من زملائه بعد خروجه من السجن.اقرأ: القصة الكاملة لاعتقال الصحفي حسام الكعبي في النجف […]

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