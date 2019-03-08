فيسبوك يوّثق صفحة خلية الإعلام الأمني

2019/03/08 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

اعلن

مركز الاعلام الرقمي، الجمعة، أن الفيسبوك قام بتوثيق صفحة خلية الاعلام الامني بعد

ايام من تعليق صفحتها في تويتر.

وقال

المركز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “شركة الفيسبوك قامت

بتوثيق الصفحة الرسمية لخلية الاعلام الامني المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء على المنصة”.

وأضاف

أن “صفحة الخلية على الفيسبوك الممثل الوحيد الان لخلية الاعلام الامني على مواقع

التواصل الاجتماعي المختلفة بعد قيام تويتر بتعليق الحساب الرسمي للخلية في وقت سابق

من الشهر الماضي من دون ان يوضح الاسباب”.

وكان

مركز الاعلام الرقمي اعلن، قبل ايام، عن قيام شركة تويتر بتعليق الحساب الرسمي لخلية

الاعلام الامني المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء.

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