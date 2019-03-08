تدمير مضافات لداعش وضبط اسلحة في خانقين

2019/03/08 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلن

الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، تدمير مضافات لتنظيم داعش وضبط اسلحة متوسطة تابعة له،

في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وقال

إعلام الحشد في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الفوج الثالث

والرابع لواء 23 بقيادة قائد عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي نفذ عملية دهم وتفتيش واسعة لمضافات داعش في بساتين

إبراهيم بيك ومبارك في محافظة ديالى قضاء خانقين”.

وأضاف،

أن “العملية اسفرت عن “تـدمير المضافات وقتل داعشي، والعثور على أسلحة خفيفة

ومتوسط”.

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