أول تعليق سياسي من اقليم كوردستان على الغاء الادخار

2019/03/08 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رحبت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان الاقليم يوم الجمعة بالقرار الصادر عن حكومة اقليم كوردستان والقاضي بالغاء نظام الادخار الاجباري لرواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام.

وذكر بيان صادر عن الكتلة اليوم، ان "كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وكممثل لشعب كوردستان بأغلبية اصواته، ومع ترحيبها بالقرار الغاء الادخار لرواتب الموظفين في الاقليم فإنها تدعم ذلك القرار وتعده قرارا صائبا وحقا من حقوق الشعب".

واضاف ان قرار الادخار كان قرارا ثقيلا وشاقا ولكن اسباب ذلك القرار لم يكن بإرادة المؤسسات والدوائر في اقليم كوردستان بل كان عقوبة سياسية لشعب كوردستان من قبل الحكومة العراقية في وقتها اضافة الى انخفاض اسعار النفط، وحرب داعش ومواجهة الارهاب، و وفود عدد كبير من النازحين الى اقليم كوردستان واتخاذه ملاذا امنا لهم.

تتمة..

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