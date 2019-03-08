2019/03/08 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ إنطلاق محادثات بغداد وأربيل بشأن تسليم النفط والمستحقات المالية

08/03/2019 18:33:00 PM |

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واع/اربيل /م.ا

أصدر مجلس وزراء إقليم كردستان،اليوم الجمعة، قرارين يتعلق أحدهما بتكليف المجلس الإقليمي للنفط والغاز ببدء محادثات جادة مع بغداد.

وذكرسكرتير مجلس وزراء الإقليم، آمانج رحيم، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) نص القرارين اللذين صدرا خلال الاجتماع والموقعين من رئيس حكومة الإقليم، نيجيرفان بارزاني، أشار فيه الى أن "القرار الأول ذي الرقم 141 ينص على ما يأتي:

أولاً: إلغاء قرار مجلس الوزراء المرقم 64 في 3 شباط 2016 الخاص بادخار جزء من رواتب موظفي إقليم كردستان.

ثانياً: فيما يتعلق بالمبالغ المدخرة، ستسعى حكومة إقليم كردستان لتعويض تلك المبالغ في إطار التباحث مع الحكومة الاتحادية.

ثالثاً: الجهات والوزارات المعنية تقوم بتنفيذ هذا القرار.

أما القرار الثاني المرقم 142 فينص على "تكليف المجلس الإقليمي للنفط والغاز في إقليم كردستان ببدء حوار ومحادثات جادة مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية الخاصة بالنفط والمالية في إطار الدستور العراقي وباتجاه توفير حصة إقليم كردستان واستحقاقاته المالية".

وكان وزير النفط، ثامر الغضبان قال في وقت سابق: "أنا متفائل جداً بالتزام الإقليم بتسليم 250 ألف برميل يومياً وتصديرها عبر الشركة الوطنية (سومو) حسب قانون موازنة 2019"، مشيراً إلى أنه "تم عقد اجتماع بناء مع رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني"، ولفت إلى أن "الإقليم ينتج حالياً 420 ألف برميل يومياً، وسيصل إلى 550 ألف برميل بنهاية العام".

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