القوات الامنية تفض تظاهرة وتعتقل عددا من المتظاهرين في البصرة

2019/03/08 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت قوات مكافحة الشغب بفض تظاهرة جرت مساء اليوم البصرة واعتقلت عددا منهم.وقطعت القوات الامنية الشارع المؤدي الى مجمع مباني حكومة البصرة المحلية ” لمنع المتظاهرين من الوصول اليه .

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