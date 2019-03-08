محدث.. النفط يعمق خسائره لـ3.5% بعد بيانات سلبية

2019/03/08 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: عمقت أسعار النفط من خسائرها لأكثر من 3.5% خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع بيانات سلبية تشير إلى تباطؤ النمو في أكبر اقتصاديين في العالم.





وتعرض الخام للضغط مع بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي قد أضاف وظائف بأقل من وتيرة في 17 شهرا.





كما أعلنت الصين اليوم أن صادراتها في شهر فبراير الماضي انخفضت بنسبة 20.1%، بعد أن قفزت بنحو 9.1% في يناير السابق له.





ومن المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز" بيانات منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة عن الأسبوع الذي ينتهي اليوم.





وفي سياق منفصل، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الأسبوع الجاري زيادة المخزونات في الولايات المتحدة بمقدار 7.1 مليون برميل إلى 452.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 1 مارس.





فيما أظهر مسح صادر عن "ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس" أن إنتاج أوبك النفطي هبط لأدنى مستوى في نحو 4 سنوات خلال فبراير الماضي وذلك بمقدار 60 ألف برميل يومياً إلى 30.80 مليون برميل يومياً وهو أدنى مستوى منذ مارس 2015.





وبحلول الساعة 3:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 3.6% إلى 54.62 دولار للبرميل.





كما هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 3.3% إلى 64.12 دولار للبرميل.





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