عضو بالمركزي الأوروبي: قرار البنك استجابة صحيحة للتباطؤ الاقتصادي

2019/03/08 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: يرى عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي "إوالد نوفوتني" أن صناع السياسة قاموا باتخاذ القرار الصحيح لتوسيع سياسة التحفيز استجابة للتباطؤ الاقتصادي الأخير.





وقال نوفوتني في تعليقات للمراسلين العاصمة التشيكية "براغ"، اليوم الجمعة، إن البنك المركزي الأوروبي أراد التأكيد بوضوح على أننا لسنا في مرحلة ركود اقتصادي، نقلاً عن وكالة "بلومبرج" الأمريكية.





وكان البنك المركزي الأوروبي قرر الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير مع الإشارة لاعتزامه تأجيل التشديد النقدي حتى نهاية العام الحالي على الأقل في ظل تباطؤ الاقتصادي الذي حذر منه رئيس البنك ماريو دراجي مؤكداً أنه يجب "التحرك بحذر في الظلام".





وأضاف أنه على الجانب الآخر نحن نريد إعطاء إشارات توسيعية، معتقداً أنه ما قام به البنك كان بمثابة استجابة صحيحة.





وخفض البنك المركزي الأوروبي تقديرات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو مع الإعلان عن اعتزامه إطلاق برنامج جديد للقروض الرخيصة طويلة الآجل في سبتمبر المقبل.





وأوضح عضو المركزي الأوروبي أنه من أجل إنجاح هذا البرنامج، يجب أن تكون مستعد جيداً، وذلك رداً على تساؤل حول الموعد المحدد في سبتمبر.





وتابع: "أعتقد أن التوقيت صحيح".





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