اختتام بطولة العراق للتربيات بالكرة الطائرة في الديوانية

2019/03/08 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت في مدينة الديوانية بطولة العراق للمديريات العامة للتربية بكرة الطائرة للمرحلة المتوسطة التي نظمتها وزارة التربية بالتعاون مع المديرية العامة لتربية المحافظة .واسفرت نتائج البطولة التي شاركت فيها /١٣/ مديرية عامة للتربية ومن مختلف المحافظات واستمرت ستة ايام عن فوز تربية الديوانية بالمركز الاول وتربية ميسان بالمركز الثاني .

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