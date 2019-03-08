مقتل أرهابي وتدمير مضافتين لداعش شمال شرق بعقوبة

2019/03/08 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اللواء 23 في الحشد الشعبي عن مقتل أرهابي وتدمير مضافتين لداعش بعملية امنية شمال شرق بعقوبة .وقال مصدر عسكري في ديالى لمراسل وكالة وطن ان قوة قتالية من من الفوجين الثالث والرابع من اللواء 23 في الحشد الشعبي نفذت عملية امنية لملاحقة ارهابيي داعش في محيط مناطق ابراهيم بيك ومبارك بأطراف قضاء خانقين […]

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