سياسيون واعلاميون يتحدثون عن خروقات شبكة الإعلام.. ويطالبون بجلسة استثنائية لمناقشتها

2019/03/08 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

06:37 - 08/03/2019

بغداد – موازني نيوز ناشد سياسيون واعلاميون وفنانون ومثقفون،الجمعة، رئيسي الوزراء عادل عبد المهدي

والبرلمان محمد الحلبوسي، بالتدخل الفوري لتخليص شبكة الاعلام العراقي من 3 اشخاص في

مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي، يتحكمون بمصير الشبكة بـ"دوافع انتقامية"،

فيما دعوا الى إتخاذ 3 أمور لإنقاذها.وقال هؤلاء، في وثيقة تحمل اسماءهم، موجهة الى عبد المهدي والحلبوسي:

"نظرا لما تمثله شبكة الاعلام العراقي من أهمية كبيرة في المشهد السياسي والاجتماعي والفني ولخطورة المرحلة القادمة

التي ستشهد انتخابات مجالس المحافظات وقرب حلول شهر رمضان المبارك الذي تشتد فيه المنافسة

بين وسائل الاعلام لتقديم مادة اعلامية ودرامية تليق بالمشاهد العراقي ولكون الشبكة

تمثل البث العام وتحدد اتجاهات الرأي العراقي، نناشد مجلس النواب الموقر وأعضاءه المحترمين

ورئيس مجلس الوزراء المحترم بالتدخل الفوري للقيام بمهامهم الدستورية والرقابية لإيقاف

الخروقات القانونية في قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 وتخليص الشبكة من الصراعات

الداخلية والتدخل الحزبي والفئوي".وشدد الموقعون على الوثيقة، على "عدم فسح المجال امام ثلاثة أشخاص في مجلس

الامناء لم يصوت عليهم مجلس الوزراء والنواب بالاضافة الى انتماءاتهم الحزبية المعروفة،

بتحديد مصير الشبكة بدوافع انتقامية وكيدية".



وطالبوا مجلس النواب بـ"عقد عقد جلسة طارئة ووضع مطلبهم هذا في جلسة يوم

السبت الموافق 9 آذار لمناقشة الأمور التالية:أولا :- تشكيل لجنة عليا من مجلس النواب تكون مهامها تقصي الحقائق في الشبكة والإشراف على فتح باب الترشيح لعضوية مجلس

الامناء الجديد الذي من مهامه اختيار رئيس دائم للشبكة حسب قانونها رقم 26 .ثانيا :- تجميد عمل مجلس الامناء الحالي والغاء قرارته المؤقتة التي اتخذها

مؤخرا لحين عرض أعضاءه على مجلس النواب للتصويت

عليهم كونهم غير شرعيين وقد تم إعفائهم في وقت سابق من قبل رئيس الوزراء السابق والحالي

بطلب من مجلس النواب السابق / لجنة الثقافة والاعلام النيابية ثالثا :- استضافة مجلس الامناء المؤقت ورئيس الشبكة المقال في جلسة علنية للاستماع

إلى أقوالهم وتحديد نقاط الخلل والاختلاف بينهم ومحاسبة المقصرين منهم لوضع آلية جديدة للعمل المؤسسي في عراقنا الجديد

تمنع سياسية المؤامرات والانتقام بين الأطراف.



وختم الموقعون على الوثيقة بالقول: "نناشد الجميع بالقيام بمهامهم الدستورية

وانقاذ قناة الشعب من المؤامرات والانحدار المهني وتخليصها من حالة الفوضى التي تمر

بها منذ أسابيع".أسماء الموقعون:- غالب الشابندر - كاتب

ومحلل سياسي - د محمد شياع السوداني

- وزير سابق- رئيس لجنة الامن والدفاع

السابق حاكم الزاملي - جاسم البخاتي - عضو مجلس

النواب - انسجام الغراوي - اعلامية

- عضو مجلس النواب- د جبار جودي - نقيب الفنانين

العراقيين - حسين نعمه - مطرب - عماد الخفاجي - اعلامي

ورئيس منظمة برج بابل - مظفر سلمان - رئيس اتحاد

الاذاعيين العراقيين - سروه عبد الواحد - اعلامية - حسام الحاج - اعلامي وروائي

وباحث قانوني - ستار عوّاد - اعلامي وأستاذ

جامعي - اسيا كمال - فنانة- هادي جلو مرعي - اعلامي

وكاتب - حيدر شكور - مراسل حربي - ايناس طالب - فنانة - مهدي طالب - مخرج درامي- د احمد شرجي - فنان وأستاذ

جامعي - د هديل كامل - فنانة - هيوا محمود عثمان - كاتب

وإعلامي - د محمد حسين الرفاعي

- باحث واكاديمي - زياد العجيلي - رئيس مرصد

الحريات الصحفية - نجلاء فهمي - فنانة - مصطفى الربيعي - مراسل

اعلامي - منال المعتصم - اعلامية

ومقدمة برامج - ياسر عدنان - كاتب ومدير

دار عدنان للطباعة - حازم جابر - شاعر وإعلامي - حمزه الحلفي - شاعر وكاتب - ميناس السهيل - اعلامي

ومراسل الشرقية نيوز - مهدي الهاشمي - منتج ورئيس

تحرير جريدة العالم - زهور علاء - فنانة - رائد محسن - مسرحي وفنان - غيث طلال - مراسل حربي- تمارا محمود - فنانة - جيهان الطائي - اعلامية - جواد الشكرجي - فنان ومسرحي - جبار المشهداني - كاتب

وفنان- د .



عارف الساعدي - شاعر

وإعلامي وأستاذ جامعي - شهد الراوي - روائية حاصلة

على جائزة البوكر- حيدر نصيف - مراسل حربي- احمد عباس - مراسل حربي- كاطع الزوبعي - عضو مجلس

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السابق- مصطفى الهايم - مدير عام

اذاعة العهد- حسن الشمري - وزير سابق - راجي نصير - كاتب وإعلامي

ومراسل قناة الحرة - د احسان الشمري - محلل

سياسي - رعد المشهداني - اعلامي

و عضو نقابة الصحفيين - علي شكور - اعلامي ومراسل

قناة الحرة - عبد الحافظ حسين علي

- رائد إذاعي وعضو اتحاد الاذاعيين- حيدر صادق علي - رائد

إذاعي - صادق محمود شعبان - رائد

إذاعي - دكتور جاسم الصافي- مدير التلفزيون التربوي سابقاً- منير رزاق - رائد إذاعي - شذى ابراهيم هاشم - اعلامية- ختام الغراوي - مقدمة

برامج قناة العهد- علي المطير - مراسل حربي

جريح في قناة الاتجاه- علي الدهلكي - مدير اعلام

الاستخبارات العسكرية العامة- مخلد محمد صالح - مراسل

قناة MPCانتهى29/م

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