اليمن بين مطرقة التحالف والسندان البريطاني

2019/03/08 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم التحالف العربي، جماعة "أنصار الله" الحوثيون بعدم الالتزام بالاتفاق، الذي جرى التوصل إليه قبل أسبوعين لإعادة نشر القوات في موانئ البحر الأحمر في اليمن.

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