مسؤول رفيع يكشف مفاجأة: دول الخليج ترفض مساعدة السودان دون مقابل سياسي

2019/03/08 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول غربي رفيع المستوى في الخرطوم، قوله إن دول الخليج ترفض تقديم مساعدات للسودان، دون مقابل سياسي.

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