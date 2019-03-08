روما الإيطالي يتعاقد مع المدرب كلاوديو رانييري

2019/03/08 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، في بيان إنه تعاقد مع كلاوديو رانييري خلفا للمدرب أوسيبيو دي فرانشيسكو.

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