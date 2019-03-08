منتخب الشاطئية يخسر أول مباراته أمام إيران في المشوار الآسيوي

2019/03/08 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} خشر المنتخب العراقي أمام نظيره الإيراني من الفوز {2-5}، اليوم الجمعة، في المباراة التي اقيمت على ملعب بالي هاي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة آسيا للكرة الشاطئية 2019 في تايلاند.

وسجل أهداف إيران، علي ميرشكري د {9} وأمير حسين أكبري د {12} وحميد بيهزادبور د {18} ومحمد أحمد زاده د {28} ومحمد علي مختاري د {33} أهداف إيران، في حين أحرز أهداف العراق سجاد حاتم د{3} ومحمد ناجي د {27} هدفي العراق.يشار إلى أن المجموعة تضم ثلاثة منتخبات، حيث يتواجد فيها أيضاً منتخب عمان.وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الأحد، حيث تلتقي عمان مع العراق، في حين تجمع المباراة الثالثة بين إيران وعمان.انتهى

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