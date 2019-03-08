غوغل لمستخدمي متصفح كروم : حدثوا فورا

2019/03/08 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { دولية : الفرات نيوز} طلبت غوغل من أي شخص يستخدم متصفح الويب خاصتها كروم Chrome تحديثه على الفور للتأكد من أن لديه آخر التحديثات، والتي تعمل بدورها على إصلاح عيب أمني عالي الخطورة يستغله المتسللون بشكل نشط.

ومن الشائع عند الكشف عن الأخطاء أن لا يتم مشاركة تفاصيل كيفية عملها على الفور حتى يتاح لغالبية المستخدمين الحصول على تصحيح الأمان.وتسمح هذه الطريقة لشركات مثل غوغل بتنبيه المستخدمين، وإصدار تحديثات، دون تعريض أمن المستخدمين للخطر.وحذر جوستين شوه Justin Schuh، مهندس الأمان في Chrome، من أن مستخدمي متصفح الويب الأكثر شعبية يجب أن يقوموا بتحديث المتصفح على الفور بسبب وجود ثغرة قامت باكتشافها مجموعة تحليل التهديد من غوغل.ويجب تثبيت أحدث إصدار من المتصفح 72.0.3626.121 على الفور، حيث بدأت غوغل بطرح تصحيح لثغرة CVE-2019-5786 على متصفح كروم لأنظمة التشغيل ويندوز وماك ولينكس اليوم الجمعة، والتي يجري استغلالها بشكل نشط.

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