ناجيات ايزيديات يعبرون عن استياءهن من الصمت العالمي تجاه المخطوفات الايزيديات في اليوم العالمي للمرأة

2019/03/08 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – ذياب غانم المراة تشكل عنصراً رئيسياً في المحتمع و تعتبر العمود الفقري له و هي أساس جيد للمجتمعات و لها حقوق كبقية افراد المجتمع و كانت هي الضحية في كل الحروب و لها حصة الاسد من الاستهدافات و العنف هذا يشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام في المجتمع ، و […]

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