العامري: موقفنا الرافض من التواجد الاجنبي اتخذناه منذ زمن بعيد

2019/03/08 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، موقفه الرافض للتواجد الأمريكي

العسكري في العراق. العامري وفي كلمة له بمهرجان "يوم الشهيد المقاوم" الذي اقامته حركة

عصائب اهل الحق، عبر العامري عن رفضه "لأن يكون العراق ساحة لتصفية

الحسابات او منطلقا لاستهداف دول الجوار"، منبها الى ان "وصف امريكا

لفصائل المقاومة وقادتها بالارهاب لن يخيفنا ولن ينقص من رصيدنا في

درب المقاومة".كما دعا العامري، قادة الاجهزة الامنية الى "اخذ الحيطة

والحذر وقد ينشط الارهاب مجددا"، مؤكدا على "ضرورة الاستمرار بعمليات

الملاحقة والتفتيش في المناطق المحررة واطرافها لانهاء الفلول".

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