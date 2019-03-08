المنتخب الايراني للكرة الشاطئية يهزم نظيره العراقي ببطولة كآس اسيا

2019/03/08 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حقق المنتخب الوطني الايراني للكرة الشاطئية فوزا عريضا على نظيره العراقي بخمسة اهداف مقابل هدفين في مستهل مشواره ببطولة كأس آسيا 2019 في تايلاند.

اقيمت المباراة اليوم الجمعة ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم عمان.

وتخوض ايران مباراتها الثانية يوم الثلاثاء المقبل امام عمان.

يذكر ان بطولة آسيا لكرة القدم الشاطئية، والتي تستضيفها تايلاند في نسختها التاسعة انطلقت امس الخمي ستستمر لغاية 17 مارس، وتعتبر مؤهلة الى نهائيات كأس العالم (الباراغواي 2019).

وبموجب نظام البطولة تتأهل المنتخبات التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى الى كأس العالم.

وتشارك في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 15 منتخبا وزعت على 4 مجموعات.

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