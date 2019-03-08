دواء جديد قد يغير العلاج المستقبلي لفيروس نقص المناعة البشرية

2019/03/08 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى أطباء تجربتين لدواء جديد يمكن أن يغير العلاج المستقبلي لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية .

وقد استبدلت التجارب أقراصا مضادة للفيروسات بحقنتين كل شهر في وقت تسعى فيه شركة الأدوية للحصول على موافقة لعلاجها في أمريكا وأوروبا.

وفيروس نقص المناعة هو فيروس، يهاجم جهاز المناعة بالجسم ويعطل عمله ويؤدي إلى الإيدز، مما يجعل الإنسان ضعيفا وبدون أي قوة دفاعية ضد أي مرض.

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