2019/03/08 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل أولى صور إنفجار أيسر الموصل

تأریخ التحریر: : 2019/3/8 20:10

• 68 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أولى صور إنفجار أيسر الموصل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أولى صور إنفجار أيسر الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).