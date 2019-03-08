إنفجار سيارة مفخخة قرب مطعم في أيسر الموصل

2019/03/08 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنفجرت سيارة مفخخة في الجانب الأيسر لمدينة الموصل مساء اليوم الجمعة.

وذكر مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} ان "سيارة مفخخة أنفجرت قرب مطعم {سبايسي} في حي المثنى بالساحل الأيسر لمدينة الموصل".ولم تعرف بعد حجم الخسائر البشرية أو المادية.انتهى

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