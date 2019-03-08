انتخاب “ماعز” عمدة لبلدة أميركية

2019/03/08 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يستعد الماعز “لينكولن” الذي يبلغ من العمر 3 سنوات، ليصبح أول رئيس بلدية فخري لبلدة فير هيفن الصغيرة، التابعة لولاية فيرمونت الأميركية.ويعرف عن البلدة التي لا يزيد تعداد سكانها على 2500 شخصا، أنها بلا عمدة من البشر، لكنها نظمت انتخابات مفتوحة للحيوانات التي يتعين على أصحابها دفع تبرع لصالح المدارس الابتدائية.وجاء اختيار […]

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